Конашенков: при поддержке западных стран, СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей

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16 марта 2022, 20:25

Фото: Соцсети

Идут бой за Северодонецк. Ополчение ДНР на Марьинском направлении продвинулось за день на 2 км. Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности (читай крылатыми ракетами «Калибр», опять поработал ЧФ) нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. На этот раз выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в городе Винница, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Глава ДИМК МО России также информировал: «В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны и шесть беспилотных летательных аппаратов. Фронтовой, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины.

Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники».

Конашенков заявил: «Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия. Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность.

Он также добавил: «Среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта. Мы неоднократно приводили факты о зверствах националистов, терроризирующих мирных жителей за любое неподчинение или попытки покинуть населенные пункты».

Игорь Конашенков сообщил ещё об одной провокации: «Сегодня, одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть, - в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ. Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими Интернет-ресурсами, данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобождённых от националистов».