Трофейным оружием, в том числе и западным, будут воевать ополченцы Донбасса

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16 марта 2022, 16:54

Фото: Соцсети

Российские военные передадут народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие хранившееся на военных складах ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Российские военные захватили большой склад с большим количеством стрелкового. оружия, боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением на территории Херсонской области. Накануне при приближении российских подразделений военнослужащие ВСУ спешно оставили свои позиции и бросили арсенал со всем его содержимом, даже не попытавшись его уничтожить.

Минобороны уточняет: «Несколько ангаров и подземных хранилищ на территории военного объекта полностью заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами. На складах по самым приблизительным подсчетам находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатомётам. Тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению. Оружие и боеприпасы будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик».