Чем проявили себя отряды территориальной обороны Украины на службе у нацистов

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16 марта 2022, 08:30 Военный эксперт Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Во время освобождения Волновахи российскими войсками в городском военкомате были захвачены электронные документы, включая приказы и распоряжения командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны 109-й отдельной бригады территориальной обороны от 26 августа 2021 года. К чему уже тогда готовились эти формирования.

В этих бумагах прямо говорится, что отряды теробороны должны размещать свои огневые точки в объектах, которые может выделить местная власть. К ним относятся школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники и больницы.

Ответственные лица, издавшие подобный приказ, прекрасно осознавали, что размещение военнослужащих в объектах социальной инфраструктуры обязательно приведет к их обстрелу. Несмотря на кощунственный характер приказа его никто не стал отменять. Более того, приказ антигуманного содержания был издан умышленно. Размещение подразделений территориальной обороны в социальных объектах можно всегда использовать в пропагандистских целях. В том случае, если их обстреляют российские войска или части Народной милиции ЛДНР, причиненный зданиям ущерб можно представить как нападение на самое святое – детские учреждения и объекты здравоохранения. Прогнозируема и реакция западных СМИ на такую информацию - демонизация России и ее армии.

Из захваченных документов можно сделать еще один очень важный вывод. Решение о создании территориальных батальонов принималось с целью формирования второго эшелона ВСУ. В соответствии с планом по силовому захвату Донбасса, разработанному администрацией Зеленского, подразделения теробороны вместе с Национальной гвардией Украины должны были заниматься зачисткой, перешедшей под контроль Киевского режима территории ЛДНР. Для этого в захваченных городах и населенных пунктах предполагалось оборудовать новые пункты постоянной дислокации. В документах, попавших в руки российских войск, подробно описываются здание для размещения подразделения теробороны. Прилагаются фотографии, дается подробное описание того, как примерно должны выглядеть казарменные помещения для личного состава, как и чем их следует укомплектовать.

В случае контрудара российских войск отряды теробороны из частей с полицейскими функциями должны были трансформироваться в резерв ВСУ. Изначально основу частей территориальной обороны составляли военнослужащие запаса, прошедшие службу в зоне АТО. За 8 лет их число достигло почти 600 тыс. человек. В генштабе ВСУ исходили из того, что в случае военных действий именно эти получившие боевой опыт мужчины и женщины первыми получают оружие из арсеналов ВСУ.

Надо признать, что в составе отрядов теробороны есть и бывшие советские офицеры. После того, как с помощью когнитивных технологий им в прямом смысле слова промыли мозги, они полностью отказались от идеи дружбы между русским и украинским народами и в большинстве своем фактически перешли на сторону неонацистов.

На основе анализа чатов, в которых принимают участие в том числе украинские пользователи, можно определить позицию значительной части украинцев. Она сводится к нескольким словам: «у нас нацистов нет». К сожалению, подобные взгляды разделяет большинство военнослужащих ВСУ. После 8 лет активной неонацистской пропаганды многие украинцы не смотрят на российскую армию как на освободительницу страны от нацизма. Это во многом осложняет работу по денацификации населения Украины.

В составе отрядов теробороны изначально планировалось иметь иностранный легион, в который должны были входить наемники из разных стран. Особенность иностранного легиона состоит в том, что он не подчиняется ВСУ и действует самостоятельно. Командование легионом осуществляют натовские советники, которые координируют принимаемые ими решения с генштабом ВСУ. Уже началось формирование Грузинского и Польского национальных легионов.

Не успев как следует повоевать, многие наемники уже жалеют, что приехали на Украину. В Сети появилось видео одного из «солдат удачи» прибывшего из Бразилии. Оно было снято в машине едущей в сторону Польши. После удара российскими высокоточными ракетами по Яворовскому полигону бразильский наемник бежал из Украины. Вот что он рассказывает на камеру: «Я не знаю, что сказать, спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. А потом очень просто, все что я знаю, это то, что они все мертвы.

Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолет стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять. Все кончено, все кончено. Вся часть уничтожена». Из более чем 100 человек, располагавшихся в одной из казарм, в живых осталось не более 10 человек. Остальные были убиты или ранены.

На сегодняшний день части территориальной обороны привлекаются к патрулированию городов и крупных населенных пунктов Украины. Среди участников подразделений теробороны много бывших уголовников и криминальных элементов.

Вместо охраны объектов и патрулирования улиц они занимаются мародёрством, бандитизмом и грабежами. В силу отсутствия необходимых знаний и опыта службы в структурах безопасности многие теробороновцы под видом борьбы с диверсантами убивают ни в чем неповинных граждан, а бесконтрольная раздача оружия уже привела к хаосу и анархии в крупных городах. История вновь повторяется, когда современная Украина всё больше и больше напоминает времена махновщины и петлюровщины. Похоже, что идея создания частей теробороны на Украине выродилась в узаконенный бандитизм так и не успев перерасти в управляемое из Киева движение ополчения.