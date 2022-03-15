Турецкие операторы управляют БПЛА «Байрактар» на Украине?

Аргументы Недели → Армия 13+

15 марта 2022, 21:05

Фото: Соцсети

Военные специалисты из Турции воюют на стороне ВСУ. В частности, турецкие операторы управляют ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Байрактар». Об этом сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь на издание Nordic Monitor.

Данный вывод был сделан после публикации видеоматериалов, на которых слышен фоном слышан разговор на турецком операторов, которые управляли беспилотником с бомбой, атаковавшим пункт управления огнём российской артиллерии.

Довольно чётко различима фраза на турецком языке, которая по-русски выглядит так: «Хорошо, очень хорошо вот так… Остановите вот так… Хорошо, ребята, это намного лучше… Мы разворачиваем это…».

Также на видео запечатлено, как Залужный отдаёт распоряжение операторам на турецком языке на сброс бомбы по цели. Материал датируется 13 марта сего года. Похоже в Незалежной нет специалистов, способных управлять БПЛА.

Издание предполагает, что у украинских военных нет возможностей управлять беспилотниками и не хватает навыков для решения технических проблем. Nordic Monitor отмечает, что если видео и звук подлинные, то это первое доказательство прямого участия Турции в российско-украинском конфликте. При этом участие операторов было бы невозможно без одобрения со стороны Министерств обороны и иностранных дел Турции.