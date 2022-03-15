Иностранные граждане, воюющие за Украину, сильно рискуют головой, чего нельзя сказать о добровольцах, желающих воевать за ЛДНР

Аргументы Недели → Армия 13+

15 марта 2022, 15:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

После того, как ВС России высокоточным оружием большой дальности нанесли ракетный удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, вербовка в Европе, Америке и других частях света боевиков, умеющих воевать, не прекратилась. Похоже ВС РФ предстоит ещё уничтожить не один украинский пункт сбора, обустроенный для приёма иностранных наёмников. Похоже, что интернационалу «солдат удачи» придётся несладко на этой войне. С другой стороны, стоит отметить, что многочисленные добровольцы в Сирии, Африке и латинской Америке выражают желание воевать за Россию. Им, кстати, будет намного комфортнее участвовать в боевых действиях. Ни тебе авиации противника в небе, да ракетных ударов особенно ожидать не придётся, а в перспективе, ВСУ, рано или поздно, лишатся и артиллерии.

Результат ракетного удара по Яворовскому полигону всё же остудил пыл некоторых «солдат удачи». По заявлению американского журналиста Нолана Питэрсона из тех 200, прибывших после вышеуказанных событий на Украину иностранных боевиков, о приезде которых он знал, решилось остаться воевать только 30 персоналий. У многих рассчитывавших, что они едут развлечься на сафари, возникло понимание разницы между теми войнами, которые вели США, Британия и другие союзники НАТО в Афганистане, Ираке, Сирии, где у противника были в лучшем случае крупнокалиберные пулемёты; и тем, в какую переделку они попали сейчас. Бывшим военнослужащим армий Запада ранее не приходилось испытывать на себе тот ад, который возникает в результате обстрела «Калибрами». Но, даже сейчас они ощутили на своей шкуре далеко не всё. Окончательное осознание реальности к ним придёт, когда они окажутся под огнём российских реактивных систем залпового огня, тяжёлых огнемётных систем и под прессом ударов с воздуха российской фронтовой и армейской боевой авиации. Ни в Ираке, ни в Афганистане, или где-либо ещё, эти любители пострелять таких впечатлений не получали. К тому же, российское военное руководство серьёзно настроено беспощадно их уничтожать.

Но, США и их подручные не оставили надежду сформировать украинский иностранный легион, ставка всё та же - 2000 долл. в день, плюс бонусы за убитых российских солдат и уничтоженную российскую военную технику. Ощутив на своей шкуре прелести войны против ВС РФ они наверняка запросят значительно большую плату.

Кстати, желающих ищут и в Турции, и в Сирии, и в Ираке. В этих странах волонтёров набирают в тюрьмах из числа боевиков, получивших опыт, воюя за ту или иную исламистскую террористическую группировку, в том числе и за тафиристов из «Исламского государства» (ДАИШ, ИГИЛ - запрещено в России). Эти обойдутся украинской казне дешевле, чем западные «дикие гуси» (ещё одно прозвище военных наёмников), но не очень. Поскольку они понимают, на что подписываются. С большой вероятностью многие воспользуются случаем, чтобы просто сбежать.

Однако, вопрос в том, где украинские власти смогут найти деньги, чтобы оплатить недешёвые услуги наёмных западных бойцов. Кстати, на Яворовском полигоне утром 13 числа погибло много бывших спецназовцев, прибывших из разных стран Запада. А это не просто пехота, а серьёзные, опытные (что называется обстрелянные) бойцы. Но, как мы видим для боевых действий против российских войск, их опыта оказалось недостаточно. И всё же вернёмся к подсчёту бюджета украинского иностранного легиона, набранного в Новом и Старом свете. Чудаки из окружения Зеленского как-то заявляли, что их может быть от 20 000 до 40 000 штыков. Возьмём по минимуму. Орава в 20 тыс. штыков, в месяц будет стоить 1,2 млрд долл. И это только зарплата в чистом виде, сюда надо приплюсовать, кроме бонусов, прибыль вербовщиков или ЧВК, которые набрали бойцов, содержание бойцов, расходы на боеприпасы, моторесурс, страховку погибшим и раненым, и так далее. Счёт пойдёт на десятки миллиардов, а если война затянется, то и на сотни. У Незалежной таких денег нет. Возникает ещё один вопрос - как долго Запад сможет содержать эту банду наёмников, от которой, судя по всему, толку будет мало. В конце концов западные умники, и украинское командование придёт к выводу, что иностранный легион им не нужен, вполне достаточно украинского дешёвого пушечного мяса. Это не значит, что в рядах ВСУ вообще не станет иностранцев. Речь о том, что у иностранного украинского легиона нет перспектив.

Напротив, воевать на стороне России высказало желание большое число добровольцев в Сирии, Венесуэле, Конго, Никарагуа, Чили, Камеруне и других странах. Вопрос языкового барьера решается довольно просто, командирами, скажем, африканских или латиноамериканских солдат будут их соотечественники, закончившие российские военные учебные заведения (владеющие русским языком), а таковых немало. С добровольцами из Сирии и того проблем меньше. Многие подразделения и соединения Сирийской арабской армии формировались и обучались российскими военными специалистами.

Получается, что среди комсостава САА немало лиц, владеющих русским языком. Потом, здесь есть уже сколоченные воинские коллективы, которые могут отправиться воевать в полном или почти полном составе. Сирийцев практические не придётся обучать взаимодействию и слаженности. Они обстреляны, подготовлены и могут идти в бой без дополнительной задержки на обучение. Стоит учесть, что у ВСУ практически нет авиации и вообще нет высокоточного оружия дальнего действия. А это значит, что для воющих на российской стороне иностранных добровольцев риск погибнуть относительно не велик, соответственно и денежное содержание будет не столь значительным. Доставка сирийцев на Театр военных действий однозначно будет осуществляться самолётами ВТА ВКС РФ по маршруту, пролегающему над Ираком, Ираном и Каспием. Свою эффективность российские ВКС показали при переброске войск ОДКБ в Казахстан в январе сего года. Ждём скорого появления на ТВД сирийских добровольцев.