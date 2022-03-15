Войска ДНР оттесняют украинские силы от северных окраин Донецка

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15 марта 2022, 13:30

Фото: Соцсети

Ополчение Донецкой Народной Республики взломало оборону ВСУ севернее Донецка, овладело населенным пунктом Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новосёловка2. Об этом и других событиях специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Из его уст стало известно, что за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».

Фронтовой, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 пункта скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вечером 14 марта, в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских ВДВ захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.

Трофеями наших десантников стали 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Согласно распоряжению Верховного главнокомандующего ВС РФ все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Конашенков также заявил: «Вооруженными Силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области».