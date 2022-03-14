Пособие - как выжить мирному человеку на Украине, где пока нет российских войск

Аргументы Недели → Армия 13+

14 марта 2022, 17:13

Фото: Соцсети

Издание «Русь Триединая» опубликовало правила поведения на территориях подконтрольных украинским властям и украинским же военным и военизированным структурам.

Чтобы остаться живым в Харькове нужно быть очень внимательным из-за массового запугивания и паранойи. При проходах, проездах военных объектов, боевой техники и блокпостов: не разговаривать по телефону (это может воспринято как корректировка и сообщение неких координат). Вообще убрать видеорегистратор. Вас могут догнать и остановить проезжающие мимо военные подразделения и дальше на их усмотрение. Лишитесь регистратора в лучшем случае.

Проезжать опасные места и блокпосты нужно с приоткрытым окном, так как вы можете не услышать команду - остановиться и будете расстреляны автоматной очередью, как это происходит во многих районах города. На улицах города стоит около десятка расстрелянных гражданских авто. А около посёлка Кутузовка уже неделю лежит хозяин джипа рядом со своим внедорожником.

На стоянках не ставьте авто на сигнализацию, если у вас при включении моргает лампочка. Сошедшие с ума от страха люди могут разбить стекло и вырвать лампочку, так как «она подаёт сигнал для обстрела». Эти же люди ходят по крышам своих многоэтажек и дворам домов в поисках неких радиометок шпионов. Они же сообщают в соцсетях о «соседях-шпионах», включивших по своим делам ночью свет. Поэтому в тёмное время суток окна должны быть затемнены.

Удалите из телефона посты в соцсетях, где вы с восторгом не поддерживаете в какой-то мере политику властей. После проверки на улицах вашего телефона добровольцами терробороны или ВСУ вы можете исчезнуть и оказаться в подвале.

Не выходите на улицу даже по уважительной причине во время комендантского часа. Не взирая на аргументы люди с оружием в лучшем случае изобьют и ограбят. Как это было с моими знакомыми слесарями СТО, которые задержались, ремонтируя авто волонтёра. Комендантский час в Харькове, — это время мародёров и непонятных вооружённых группировок. Даже полиция отказалась меня сопровождать от железнодорожного вокзала до метро Холодная гора после наступления комендантского часа, сообщив что хотят жить.

Если видите, что бронетехника украинских ВСУ заехала в ваш район, немедленно идите в безопасное место, так как в это место возможен прилёт с «той» стороны. Всё чаще украинские военные размещают артиллерию в жилых районах и ведут из неё огонь.