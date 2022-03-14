Конашенков: Применение ТРК «Точка-У» по городу, где нет никаких позиций ВС ДНР - является военным преступлением

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14 марта 2022, 16:54

Фото: Соцсети

14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков.

Пуск ракеты был осуществлён с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими формированиями. Сам факт этого чудовищен по замыслу и украинские ракетчики, выполнившие это бесчеловечный и преступный, по сути, приказ, несут полную ответственность за гибель мирных людей.

В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 человек. Ещё 28, в том числе дети, получили тяжелые ранения.

Конашенков подчеркнул: «Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей».

Он так же заявил: «Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего режима на Украине».