Российские военные начали передачу трофейной украинской техники ЛНР и ДНР

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14 марта 2022, 12:08

Фото: Соцсети

Трофейная техника предается республикам ДНР и ЛНР. Речь идет о вооружениях как советского производства, так и о единицах, отправленных западными странами на Украину, сообщает ТАСС.

«Трофейная техника и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции, передается Вооруженными силами Российской Федерации подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик для освобождения их территорий», - говорится в сообщении Минобороны России.

На многие образцы иностранного вооружения министерством уже выпущены инструкции на русском языке.