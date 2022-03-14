В результате удара ВКС РФ по полигону в Яворове - уничтожены до 180 иностранных наемников

Аргументы Недели → Армия 13+

14 марта 2022, 10:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Минувшая неделя началась с сенсационных обвинений в адрес США в производстве биологического оружия на территории Украины. Минобороны проанализировало, оказавшиеся в его распоряжении документы, касающихся военно-биологической деятельности Пентагона в Незалежной. Военное ведомство России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Штатами на постсоветском пространстве. В частности, на Украине была сформирована сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (ДИТРА).



Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провёл брифинг по результатам работы МО РФ над оказавшимися в его руках украинскими документами, касающимися деятельности биолабораторий США на Украине. В ходе брифинга Кириллов заявил: «Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Вот некоторые из них: только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего - более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ».

Несколько позже заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд официально подтвердила наличие на Украине 30 американских биолабораторий в ходе слушаний в Конгрессе США. И эти её слова прозвучали на весь мир, как раскаты канонады. Фактически признав нарушение Америкой Международной конвенции по запрещению производства биологоческого и токсичного оружия, она выразила беспокойство, что российские военные могут завладеть материалами об исследованиях этих лабораторий.

На созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН российский представитель сообщил о добытых Москвой доказательствах преступного производства американскими биолабораториями боевых штаммов смертоносных патогенов. Посланник США при ООН Линда Томас-Гринфилд категорически отвергла то, в чём уже призналась её начальница Виктория Нуланд. Более того Линда Томас-Гринфилд стала угрожать России ответственностью за обвинения выдвинутые в адрес США в совершении военного преступления (таковым является производство биологического оружия). Также и Зеленский, ранее намекавший, что Украина готова стать членом ядерного клуба, на этот раз начал отрицать факт разработки вообще какого-либо оружия массового уничтожения на территории Украины.

В течение минувшей недели российские войска совместно с ополчением Донбасса продолжили наступательные действия в рамках специальной операции. К утру воскресенья силами ВС РФ было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники. Практически все крупные города левобережья были блокированы частично или полностью. В полном окружении или под угрозой такового оказались около 70% украинских войск. На освобождённых от националистического режима территориях началось расследование преступлений так называемых добровольческих батальонов в отношении мирных граждан. В настоящее время складывается такая ситуация: ВСУ и националистические батальоны укрываются в городах, где мирное население является для них живым щитом. И стараются, как можно реже появляться на просёлках, опасаясь быть уничтоженными огнём российской боевой авиации, которая господствует в небе безраздельно. К тому же выяснилось, что переданные украинцам переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» совершенно не эффективны в борьбе против российских штурмовых вертолётов и самолётов. А система ПВО Украины была подавлена ещё в первые дни операции и на данный момент носит очаговый характер.

Во второй половине дня Минобороны сообщило: «В результате удара по полигону в Яворове - уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Ликвидация прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжена. Днём 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта НОВЫЙ БЫКОВ, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники. Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники».

Попытки России вывести из городов мирное население, блокированных её войсками полностью или частично, пресекались украинской стороной. Боевики националистических вооружённых формирований не дали возможности гражданским уйти в безопасные районы. Поэтому продвижение вперёд российских войск и ополчения Донбасса несколько замедлилось. Ввиду невозможности проведения полноценной огневой подготовки (чтобы предотвратить массовую гибель мирных граждан), подразделения ВС РФ и НМ ЛДНР вынуждены действовать с предельной осторожностью, дабы избежать больших потерь в своих рядах.

Уже в субботу стало известно о подготовке референдума среди жителей Херсонской области с целью создания независимой от Украины Херсонской народной республики. На что Киев отреагировал угрозами и хамством, в бессильной злобе.

В финале недели, в ночь с субботы на воскресенье было обстреляно ракетами консульство США в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Утром в воскресенье стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за эту военную акцию. Несмотря на то, что консульству США ущерб не нанесён и жертв ракетной атаки - нет, Вашингтон может жестко отреагировать на данное событие. Причинами тому послужат два факта: во-первых, обстрел, предположительно, ракетами класса «земля-земля» вёлся с территории Ирана (это доподлинно известно); второе, самое главное - КСИР взял на себя ответственность за эту акцию, а данная иранская военная структура действует с санкции верховного лидера Ирана.

Предыдущие (значительно участившиеся за последнее время) нападения на американских военных, на территории Ирака, спецслужбы США приписывали местным проиранским партизанским формированиям, подготовкой и вооружением которых занимается КСИР, точнее его особый департамент «Кудс» («Иерусалим» - в арабской интерпретации). По сути КСИР ведёт боевые действия в Ираке против американских оккупационных войск. Если США ввяжутся в неперспективную для них войну против Ирана (чему усиленно способствует Израиль), то Вашингтону уже будет не до Украины. Тегеран очень неудобный противник для Америки, тем более что Штаты уже обломали себе об него зубы.