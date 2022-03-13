Иран провоцирует Америку на ответные военные действия?

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13 марта 2022, 14:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ночной обстрел ракетами класса «земля-земля» с Иранской территории консульства США в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Если в ответ последуют военные действия США против Ирана, то Вашингтону уже будет не до Украины.

Несмотря на то, что консульству США ущерб не нанесён и жертв ракетной атаки - нет, Вашингтон может жестко отреагировать на данное событие. Причинами тому послужат два факта: во-первых, обстрел, предположительно, ракетами класса «земля -земля» вёлся с территории Ирана (это доподлинно известно); второе, самое главное - КСИР взял на себя ответственность за эту акцию. Стоит отметить, что данная иранская военная структура действует с санкции верховного лидера Ирана.

Предыдущие (значительно участившиеся за последнее время) нападения на американских военных, на территории Ирака, спецслужбы США приписывали местным проиранским партизанским формированиям, подготовкой и вооружением которых занимается КСИР, точнее его особый департамент «Кудс» («Иерусалим» - в арабской интерпретации). По сути КСИР ведёт боевые действия в Ираке против американских оккупационных войск.

Если США ввяжутся в неперспективную для них войну против Ирана (чему усиленно способствует Израиль), то Вашингтону уже будет не до Украины. Тегеран очень неудобный противник для Америки, тем более что Штаты уже обломали себе об него зубы.

Имеется в виду проваленная с треском в 1980 году операция Сил специального назначения США «Орлиный коготь». Когда американские спецназовцы пытались на вертолётах достичь посольства США в Тегеране и освободить, удерживаемых там американских дипломатов. Хвалёный американский спецназ показал свою полную боевую несостоятельность. Не достигнув цели он понёс потери из-за глупости своих бойцов и командиров, а также, тех высших чиновников, кто задумывал и планировал эту операцию. Погибли четыре офицера, три - в звании майор, один капитан, три сержанта и один капрал.

Операцию свернули. Были брошены в пустыне все вертолёты. Теперь, сорок два года спустя, нам остаётся только наблюдать за дальнейшим развитием событий.