Группа украинских националистов успела покинуть Мариуполь и захватила село в Запорожской области

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13 марта 2022, 13:53

Фото: Соцсети

Боевики «Правого сектора» (запрещён в России, как террористическая организация) успели выйти из Мариуполя до блокады. Но, далеко они не ушли, заняли село в Запорожской области, примерно в 51 км от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Народная милиция (НМ)ДНР.

В частности, представитель НМ ДНР рассказал: «ПО информации, полученной от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, первыми город Мариуполь покинули боевики «Правого сектора…Украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны. Данная информация также подтверждается родственниками жителей поселка. В настоящее время боевики уже разграбили все продуктовые магазины, которые находились в поселке».

Нацисты обосновались в селе Новомлыновка Запорожской области. По. сути они сейчас находятся на передовой и вот-вот должны будут или отойти на север или вступить в бой с подразделениями НМ ДНР. По имеющимся данным, численность этой группы не превышает 50 человек.