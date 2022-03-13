Гундаров: На Херсонщине готовят референдум по созданию Херсонской народной республики

Аргументы Недели → Армия 13+

13 марта 2022, 12:34

Фото: Соцсети

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров в своем экаунте, в Фейсбуке выложил информацию о подготовке референдума в Херсонской области посвящённого созданию Херсонской народной республики.

Эксперт считает, что на территории, ныне занимаемой Украиной, возможно, возникнет новое государство в форме конфедерации народов Украины. Есть и другое мнение, что в Приазовье и Причерноморье будут созданы несколько независимых государств, которые возможно, в дальнейшем объединятся в федерацию под наименованием Новороссия.



То, что в Херсонской области готовятся к референдуму по созданию Херсонской народной республике, сообщил, через опять же через Фейсбук, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань: «На Херсонщине готовят референдум по созданию ХНР».

Полуосаждённый Киев в хамской форме отреагировал на эту информацию. Угрозы в адрес жителей Херсона, которые будут сотрудничать с теми, кто инициирует референдум, посыпались из верховной рады и кабинета президента Украины. Однако эта власть уже не имеет возможности воплотить что-либо в жизнь. Она может только извергать из своих уст самые мерзкие ругательства, метать громы и молнии, а также медленно, но уверенно терять бразды управления страной и разлагаться.