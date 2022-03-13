ВКС России нанесли ракетный удар по украинскому военному полигону в Яворове

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13 марта 2022, 12:16

Фото: Соцсети

Крупный военный полигон, расположенный близ города Яворов, подвергся разрушительному ракетному удару авиации ВКС РФ, об этом сообщила Львовская областная администрация.

Этот объект находится (50 км) западнее Львова в близи (около 25 км) от границы с Польшей. Он известен, как место подготовки украинских военных инструкторами НАТО. Здесь, в частности, проходили военное обучение боевики националистических полков/батальонов «Азов» и «Айдар» (оба запрещены в России, как террористические организации) Его официальное название - «Международный центр миротворчества и безопасности».

В сети размещена информация: «По предварительным данным, военный объект поразило 8 ракет». Предположительно, в последнее время, здесь в ускоренном темпе шло сколачивание подразделений, сформированных из призывников, набранных по всеобщей мобилизации.