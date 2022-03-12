Из каких средств могли украинские военные обстрелять российский сухогруз в Азовском море

Аргументы Недели → Армия 13+

12 марта 2022, 21:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц), в связи с обстрелом российского судна. Эта информация размещена на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

СК РФ сообщает: «По данным следствия 12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064». В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа пожар был локализован, и судно покинуло акваторию в зоне поражения. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению».

Данная точка находится как минимум в 60 км от ближайшего расположения ВСУ в Мариуполе. Судя по всему, обстрел российского гражданского корабля проводился с платформы, находящейся на незначительном удалении от российского сухогруза «Сормовский 3064», в пределах прямой видимости, с использованием оптики. Стрельба по судну с берега невозможна. К тому же Минобороны РФ ещё несколько дней назад объявило, что ВСУ отрезаны от берега Азовского моря. Если его бы его атаковал украинский артиллерийский катер, чудесным образом сохранившейся после массированной ракетной атаки Черноморского флота РФ, то, наверняка, огонь велся бы из автоматической артиллерийской установки и результат был бы совсем другой. Вероятнее всего сухогруз был атакован беспилотным аппаратом «Байрактар ТВ2» турецкого производства. Кстати, есть данные о том, что в аэропорту Борисполь до сих пор находятся два самолёта «Аэр-бас» военно-транспортной авиации ВВС Турции, у которых нет возможности вернуться домой. Россия вполне может этим воспользоваться и отомстить туркам за все безобразия, что творят «Байрактары» на украинском ТВД.