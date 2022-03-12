В сети появилась первая информация о многочисленных потерях украинских войск

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12 марта 2022, 20:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отчеты Минобороны Украины, направляемые Зеленскому, Красный крест и данные похоронных бюро восьми областей Украины свидетельствуют о том, что потери ВСУ на 10:00 9.03.22 составили 34672 человека убитыми, 23490 тяжелоранеными и 13300 пропавшими без вести. Об этом и о потерях других силовых структур появилась информация в международной блогосфере.

Причинами столь высоких потерь является трагическое сочетание нескольких факторов: отсутствие взаимодействия между подразделениями, частями и соединениями ВСУ и НГУ. Эффективно работает российская авиация. Как только украинские формирования покидают города, они тут же оказываются под губительным огнём российской армейской и фронтовой авиации. Которая выкашивает военные колонны украинских войск практически под ноль. Поэтому украинские силовики покинули практически все свои позиции, развёрнутые в просёлках. Многие украинские военные гибнут от дружественного огня. Есть случаи, когда националисты расправляются с солдатами ВСУ, местами жестоко уничтожают отступающие армейские подразделения - заградительные отряды, которые также сформированы из добровольческих подразделений, в которые поступают служить только отпетые нацисты. Кроме того, в украинских ВС войсках и других силовых структурах, воюющих на передовой практически нет своевременной медицинской помощи и медикаментов.

Нацгвардия по информации из тех же источников потеряла свыше 15000 бойцов убитыми, данных по раненым нет. Отряды терробороны утратили только погибшими около 20 000, счёт раненым перевалил за 30 000, основные потери в рядах этой категории происходят из-за внутренних разборок, многих казнили за мародерство и дезертирство, значительная часть гибнет из-за невыполнения элементарных требований безопасности при обращении с оружием. Суммарно потери исчисляются почти в 70 000 только убитыми. Стоит упомянуть, что вышеприведённая информация датируется 9 марта. Впрочем, эти данные требуют проверки.