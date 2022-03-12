Из Мариуполя под видом беженцев выходят бойцы националистического батальона «Азов»

Аргументы Недели → Армия 13+

12 марта 2022, 16:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Через коридор на Новоазовск из Мариуполя под видом беженцев стали выходить нацисты из батальона «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация), снайперы и диверсанты. Нескольких человек уже взяли. Сообщат издание «Русь Триединая».

Военнослужащие армии ДНР всё чаще находят в Мариуполе убитых украинских бойцов, которых по всем признакам уничтожили свои же. «Отходя нацисты избавляются от лишних свидетелей, в том числе своих же, которые выступают обузой»,- пишет «Русь Триединая».

По мнению этого издания: «Оборона города начинает разваливаться; азовцы уходят и от своих тоже, встреча с ВСУ для них также плачевна, в силу случаев расстрелов украинских солдат нацистами при отступлении. Терять им нечего, поэтому азовцы не только спасаются бегством, но и берут на себя роль камикадзе. Задержанные указали на тайники, где хранится не только оружие, но и взрывчатка. Там же находят трупы добитых раненых».