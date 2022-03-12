Конашенков, - продвижение за сутки войск ВС РФ на южном участке фронта составило 21 километр

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12 марта 2022, 12:51

Фото: Соцсети

Силы Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских ВС развивая наступление продвинулись вперед в среднем на 9 километров.

Войска Российской Федерации с боем вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Продвижение за сутки составило 21 километр, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сказал, что группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики наступая на другом участке фронта подвинулась вперёд на 6 км и взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное.