Конашенков: Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах

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12 марта 2022, 12:30

Фото: Соцсети

Утром 12 марта высокоточным оружием большой дальности выведены из строя военный аэродром в Василькове (примерно в 24 км на юго-запад от Киева) и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах (в Киеве), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также заявил: «За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники».