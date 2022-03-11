Байден объявил войну русской водке

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11 марта 2022, 20:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американский президент Джо Байден решил нанести уничтожающий, финальный удар по российской экономике и запретил экспорт русской водки. Надо ли говорить, что более глупой политики в отношении России представить себе невозможно. Это свидетельствует о деменции не только президента США, но и всех ветвей американской власти, пока, за исключением, может быть, судебной.

На всякий случай напомню, что к ветвям власти в США относят: Исполнительную власть, законодательную власть, независимые суды и наконец - пресса. Последняя сейчас опережает в русофобском экстазе всех и вся. А первая - вынуждена лгать и изворачиваться, потому что её поймали на очередном совершении военного преступления - создании оружия массового поражения на территории Украины в 30 биолабораториях, финансируемых Пентагоном. Но сейчас не об этом речь, а о той экономической войне, что Штаты развязали против России. И которая, судя по всем её чертам - достигла своей кульминации.

Мало того, что в порыве ненависти к России в Вашингтоне наконец вспомнили о статусе «наиболее благоприятствуемой нации», принятым в начале 1990-х для РФ. И решили его аннулировать уже после того, как арестовали российские активы на 415 млрд долл. И мало того, что отказ от импорта российской нефти приведший к резкому подорожанию топлива в США (чему очень «обрадовались» американцы и возликовали в патриотическом угаре) — это, по мнению Вашингтона, была лишь полумера.

Белый дом постановил нанести финальный, сокрушительный удар по российской экономике, который по мнению советников Байдена (я не сомневаюсь, что так оно и было), а это выпускники университетов «Лиги Плюща», самые квалифицированные эксперты во всех отношениях (опять же по американской версии). Короче Баден заявил, что на импорт алкоголя, алмазов и морепродуктов из России вводится запрет, включая икру, водку, фанеру и другие товары. Неужели этот маразматик считает, что экспорт икры и водки является основой наших доходов от внешнеторговых операций? Это риторический вопрос. Байден, уже не воспринимает реальность такой, как она есть и живёт понятиями начала 1990-х, когда в шутку называли главными для иностранцев российскими ценностями: наших женщин, водку и чёрную икру. Поскольку решения в Белом Доме принимаются коллегиально, а президент только их озвучивает, читая по монитору или по бумажке, можно сделать вывод о ментальном состоянии (или расстройстве) всей его администрации, а также обеих палат законодательной власти, которые бесспорно поддерживают политику команды своего лидера.