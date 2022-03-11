Выпущено пособие на русском языке, для обучения стрельбе из американского ПТРК «Джавелин»

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11 марта 2022, 17:42

Фото: Соцсети

Президент РФ Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин поддержал предложение министра обороны передать ополчению Донецкой и Луганской народных республик захваченное украинскую военную технику и вооружения, переданные ВСУ западными странами. Об этом сообщают все ведущие российские СМИ. Для обучения пользованию ПТРК «Джавелин» бойцов НМ Донбасса выпущено пособие на русском языке.

Владимир Путин, проводя совещание Совета безопасности РФ в пятницу, заявил: «Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов».

Предложение передать ополчению Донбасса трофейные боевою технику и вооружение поступило от Сергея Шойгу: «»На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон, по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы. Скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции для того, чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик. У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, у нас скопилось большое количество оружия, вражеского оружия (в расшифровке, опубликованной на сайте Кремле, — «украинского оружия». — РБК) — это танки, бронемашины, стрелковое оружие, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается их также передать Луганской и Донецкой республикам, чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик».

В Сети уже появилось фото только что изданного пособия по использованию ПТРК «Джавелин». Судя по тенденции, скоро появятся такие же пособия по пользованию ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger и другого вооружения и всего того, что Запад в изобилии прислал на Украину. И скоро эта западная помощь начнёт уничтожать технику и личный состав ВСУ.