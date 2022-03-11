Конашенков: Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

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11 марта 2022, 13:34

Фото: Соцсети

Войсками Донецкой Народной Республики полностью освобождены город Волноваха, населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный гай. Развивая наступление силы ДНР, продвинулись вперёд на 6 км. Подразделения народной милиции Донецкой Республики ведут тяжёлые бои за Мариуполь. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров. Об этом и других событиях специальной операции рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские войска, развивая наступление, продвинулись за сутки на 17 км и вышли на рубеж Петровское- Евгеновка-Октябрьская.

Конашенков заявил: «Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники».

Кроме того, он уточнил: «Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники».