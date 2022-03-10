Конашенков: Самое лучшее, что ждет иностранных наемников - уголовная ответственность

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10 марта 2022, 20:25

Фото: Соцсети

Войска ДНР в ходе наступления освободили населенные пункты Марьяновка, Лазаревка, Лесное. Вооруженные Силы Российской Федерации продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское. Об этом и других событиях специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Из его уст также стало известно, что к вечеру 10 марта с начала операции уничтожено 2998 военных объектов Украины. За минувшие сутки фронтовой авиацией атаковано и разрушено 68 объектов, в том числе: 2 узла управления украинских вооруженных сил, 12 пунктов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса «Оса».

Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники.

Подразделения Народной милиции ДНР продолжили сражение за Мариуполь и продвинулись вперёд на 1 км. Украинская сторона продолжает упражняться в информационном поле, поскольку на поле боя у неё дело дрянь. На этот раз ВС РФ обвинили в обстреле мариупольской больницы № 3.

Конашенков подчеркнул: «Прежде всего, отмечу, - Минобороны России вчера объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла».

Он также пояснил: «Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений. Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы, из-за выгодного тактического расположения близко к центру города, переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и контролируемые Донецкой народной республикой районы.

Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для которой и делалась эта постановка.

Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания».

Конашенков ещё раз подчеркнул: «Все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями. Мы неоднократно предупреждали, что по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать.

Бежать им оттуда уже некуда. Именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках.

В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой, - красным крестом.

Снайперским огнем ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий. Даже по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах. Всё это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения».

Представитель Минобороны повторно предупредил так называемых иностранных добровольцев: «Самое лучшее, что ждет иностранных наемников, задержанных в районах боевых действий, привлечение к уголовной ответственности».