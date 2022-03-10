«АННА-Ньюс»: Комплекс РЭБ «Инфауна» используется в специальной военной операции

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10 марта 2022, 18:42

Фото: Соцсети

На видео, представленном Минобороны РФ о продвижении российских десантных войск в ходе специальной операции есть кадры с многофункциональным комплексом радиоэлектронного подавления РБ-531БЕ. На этот факт обратило внимание новостное агентство «АННА-Ньюс».

Издание уточняет: «Многофункциональный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-531БЕ предназначен для: радиоэлектронной разведки, радиопеленгования и постановки помех средствам УКВ радиосвязи, защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств путем постановки широкополосных заградительных радиопомех, защиты групп транспортных средств от прицельного применения высокоточного оружия путем постановки аэрозольной завесы вокруг».



Данный комплекс монтируется на базе бронетранспортёра БТР-80. Его разработчиком и производителем является Концерн «Созвездие», чьи основные производственные и исследовательские мощности располагаются в Тамбове и области.