Кириллов: США изучали возможность переноса смертоносных заболеваний на территорию России перелётными птицами

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10 марта 2022, 17:17

Фото: Соцсети

Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины. Брифинг по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины провёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года.

Ставилась цель изучить возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла.

ПОЧЕМУ УКРАИНА

В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции птиц, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Кроме того, интересен проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

В том числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России – в районах черноморского побережья и на Кавказе.

Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

США НЕ ОТВЕРТЯТСЯ

Проанализированные материалы по проекту UP-8, направленному на изучение вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине, наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьезные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США.

Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег.

Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

ПЕРЕНОСЧИКИ НАСЕКОМЫЕ

Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами.

Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления.

НУЛАНД ПРОКОЛОЛАСЬ

Вместе с тем, имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител.

Еще один пример – финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Похоже немцы решили вспомнить своё нацистское прошлое.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы.

В ходе слушаний, прошедших 8 марта в сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводились исследования в области биобезопасности. Она выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных Сил.

По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в, расположенное там же в городе Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей.