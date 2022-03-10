Западные источники, - значительная часть украинских войск уже находится в котлах

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2022, 15:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Западные эксперты оценивают численность украинской стороны более чем в 1 млн бойцов. ВСУ - около 209 тыс., нацгвардейцев, националистов и партизан около - 102 тыс., новобранцев, призванных на военную службу по всеобщей мобилизации до 900 тыс. Однако все три числа наверняка не соответствуют тому, что есть на самом деле.

Обмундировать, разместить, накормить и вооружить 900 тыс. новобранцев ВСУ сейчас явно не по силам. Скорее всего вышеуказанное значение стоит поделить на два, а то и на три. Как организована их боевая подготовка судить сложно. Теперь о тех формированиях Незалежной, что уже участвуют в боевых действиях. Украинские войска стараются не выходить на просёлки и не покидают города (поскольку ВС РФ стараются по городам огонь не вести тяжёлыми средствами, по гуманитарным соображениям) из-за боязни оказаться под огнём авиации ВКС РФ и российского высокоточного оружия дальнего действия.

Вероятно поэтому украинская оперативно-тактическая группа (ОТГ) «Восток» не покидает свои позиции на Донбассе несмотря на то, что она уже в полукольце и опасность полного окружения увеличивается с каждым днём. Также подход к данной ОТГ резервов практически всегда заканчивается тем, что оные накрывает огнём с воздуха российская боевая авиация и ВСУ несут существенные потери в живой силе и технике. Поэтому их численность явно завышена. О представленной западными СМИ численности российских сил и войск республик Донбасса по понятной причине сообщать не буду, скажу только одно - их в разы меньше, по мнению всё тех же западных идеологов. И при этом российские войска ведут успешное наступление практически по всей линии фронта. Киев, по сути - взят в кольцо. Украинские ОТГ «Север» и «Юг» (на севере и юге Донбасса) находятся в котлах, физическая ликвидация этих формирований ВСУ - вопрос ближайшего времени. Прогнозируется скорое окружение украинской ОТГ «Восток», после чего самая боеспособная и многочисленная часть ВСУ и НГУ будет блокирована. Её лишат возможности получать пополнение и снабжение боеприпасами, продовольствием ГСМ и другими средствами необходимыми для поддержания боеспособности. Гуляйполе блокировано, там находится украинский гарнизон. Российские войска в обход этого укрепрайона продвигаются на север навстречу «харьковской» группировке ВС РФ, недавно захватившей с боем Изюм.

На севере значительные силы ВСУ блокированы в Чернигове и к югу от него. Фактически это ещё один котёл, появление которого «АН» предсказывали ещё неделю назад. Также части ВСУ блокированы в Шостке, Конопопе, Глухове, Сумах, Лебедяни и Харькове.

На юго-западном направлении, судя по имеющимся данным, российские войска будут зачищать Николаев. О продвижении в Одесской области пока информации нет. Тем временем ВСУ и националисты готовят саму Одессу к обороне.