ВСУ ускорено обучают бойцов, набранных по всеобщей мобилизации, часть из них пойдёт на укомплектование стратегического резерва

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10 марта 2022, 13:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование ВСУ намеренно за 90 дней создать и подготовить войсковые формирования корпуса стратегического резерва из личного состава, набранного по всеобщей мобилизации. И бросить его в огнь против российских войск. Обучение солдат по натовским (с помощью НАТО) стандартам и сколачивание подразделений, и соединений ведётся на западе Украины и, возможно, на территории Польши.

В соответствии с планом украинского генштаба - из мобилизованных граждан страны какая-то часть идёт на доукомплектование понесших потери войсковых формирований ВСУ, но главной целью мобилизации является доукомплектование корпуса резерва сухопутных войск – стратегического резерва ВСУ. Это соединение планируется использовать в конрнаступательных действиях и для усиления действующих войск на участках фронта, где российские войска имеют определённый успех. Проще говоря этим резервом, будут латать дыры на передовой. Кроме того, эти дополнительные силы, по замыслу командования ВСУ, позволят осуществлять ротацию войск и выводить изрядно потрёпанные подразделения, части и соединения в тыл для отдыха и пополнения.

Сейчас в состав корпуса стратегического резерва входят: 3-я отдельная танковая бригада (Ярмолинцы, Хмельницкая обл.); 4-я отдельная танковая бригада; 5-я отдельная танковая бригада; 60-я отдельная пехотная бригада; 61-я отдельная пехотная (егерская) бригада; 63-я отдельная механизированная бригада (Староконстантинов, Хмельницкая обл.); 66-я отдельная механизированная бригада; 38-я отдельная артиллерийская бригада (Попельня, Житомирская обл.); 45-я отдельная артиллерийская бригада (Яворов, Львовская обл.) и тыловые службы.

Обучение набранных по всеобщей мобилизации бойцов проводится при непосредственной помощи НАТО в западных областях страны. Методика примерно та же, что везде. Стачала новобранец проходит ускоренный курс индивидуальной подготовки, затем проводится сколачивание воинских коллективов или, как ещё говорят - их боевое слаживание последовательно на уровне взводов, затем рот, батальонов и так далее. Такая работа проводится на военных полигонах и стрельбищах, которые скрыть или даже сносно замаскировать невозможно. Эти объекты, а также места размещения военнослужащих: казармы и полевые лагеря однозначно необходимо уничтожать вместе с личным составом. Ранее, в конце прошлого года, поступала информация о том, что Польша может предоставить свои ресурсы для подготовки украинских подразделений. Правда речь шла только о спецназе.