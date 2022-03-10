Конашенков: Цель биологических исследований на Украине - создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов

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10 марта 2022, 12:56

Фото: Соцсети

Войска Донецкой Народной Республики наступая на Волновахском участке фронта продвинулись ещё на 4 км и освободили населенные пункты Ближнее и Тавла. В Мариуполе, в восточной части города, подразделения МН ДРН выбили националистов из кварталов: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный». Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о целях, которые преследовали американцы, проводя опыты со смертоносными патогенами в биолабораториях, расположенных на Украине, и финансируемых Пентагоном.

ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты украинской военной инфраструктуры. Конашенков заявил: «Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники».

Он также рассказал: «Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов».

Для справки, Россия пережила множество эпидемий сибирской язвы, которая выкашивала население городков и сёл под ноль. В ходе эпидемии 1651 года у Столбовских тунгусов и якутов численность населения сократилась вдвое; при эпидемии 1652-1653 годов в поселениях на Нижней Лене и Оленёке численность населения сократилась в пять раз. Сибирская язва поражала в 1684 году Чукотку; в 1689 -1692 годы - Северо-Запад Якутии, Чукотку, Анадырь. В 1715 году эпидемия вспыхнула у коряков Олюторского острога; в 1758 году она охватила почти всю Якутию. В 1773-1776 в Верхоянском округе от неё погибли почти все. Прибывший в 1820 году в Зашиверск Петр Врангель обнаружил лишь 7 жилых изб; в 1833 году в этом городе погибли почти все. В 1855 году в Походск вымерло всё население. Затем Сибирская язва свирепствовала в 1882 году в Якутске, в 1883 году в Устьянске, Крестах, в Казачьем; в 1884 году снова вспыхнула эпидемия в Нижней Лене, Алазее, Чаунской тундре и Зашиверске (после чего - город исчез навсегда), обезлюдели поселения Полоусный и Крест-Майор. Повторные эпидемии охватили в 1885 году – Нижнеколымск, в 1886 – 1926 годы: Киренск, Якутск, Иркутск, Братск, Омск и на этом бедствие не закончилось.