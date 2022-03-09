Минобороны признало, что в специальной операции участвуют срочники

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9 марта 2022, 18:07

Фото: Соцсети

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины».

Из его уст также стало известно, что практически все военнослужащие срочной службы отправлены на территорию России.

Он также сообщил, что на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы украинских националистов. Им удалось захватить в плен несколько российских солдат срочной службы.

Конашенков заявил: «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».

Ранее Минобороны РФ заверяло общественность, что в специальной операции участвуют только контрактники. И на территории Украины нет курсантов военных учебных заведений и солдат срочной службы.