Конашенков: Украина имела 250 исправных боевых самолетов и вертолётов, из них 146 уже уничтожено

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9 марта 2022, 17:58

Фото: Соцсети

Войска ЛНР, продолжая наступление, продвинулись вперёд на 2 км и освободили населенные пункты Тошковка и Грачёво. Подразделения Народной милиции ДНР в ходе наступления, южнее Донецка, продвинулись на 4 км и освободили населенные пункты Сигнальное, Тарамчуке, Еленов и Трудовое. Об этом и других событиях на украинском ТВД сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Мариуполе силам НМ ДНР удалось продвинуться вперёд на один километр с небольшим. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

Конашенков заявил: «В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов. В том числе: 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов

сосредоточения вооружения и военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата».

Он также пояснил: «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов.

Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует. 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины».

Конашенков отдельно остановился на результатах поражения средств ПВО/ПРО Украины: «За время проведения операции Вооруженными Силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90

процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации.

Он также сообщил, что командный пункт ВВС ВСУ сейчас располагается в Виннице. Разведывательную информацию руководство украинских ВС получает от НАТО, а те в свою очередь собирают её, применяя самолеты ДРЛО Е-3А системы «АВАКС», которые круглосуточно находятся в воздушном пространстве Польши.