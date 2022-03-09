Поступило сообщение, что «Луганская» группировка украинских войск попала в котёл

Аргументы Недели → Армия 13+

9 марта 2022, 17:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети появилась информация о том, что российские войска, наступавшие по территории ЛНР в северном направлении, заняли рубеж Меловое–Марковка– Старобельск, вышли на границу Харьковской области и соединились с продвигавшимися им на встречу силами ВС РФ, которые вошли на территорию Украины из Белгородской области.

Судя по всему, в котёл попала значительная часть оперативно-тактической группы ВСУ «Север», та, что до начала специальной операции нависала над Луганском с севера. Ранее «Аргументы Недели» писали о том, что 79-тая отдельная десантно-штурмовая (или аэромобильная) бригада СВУ может попасть в окружение- так всё и произошло. Крышка гроба захлопнулась.

По некоторым данным в кольце могут оказаться до 50 000 украинских военнослужащих. Сообщают, что настрой у них пока боевой, собираются сопротивляться или попробуют пойти на прорыв окружения. Вполне вероятно, что они для этого выберут Белгородское направление, то есть попытаются вторгнуться в Россию. Сейчас им приходится несладко по ним бьют из артиллерии со всех сторон, а с воздуха их утюжит российская боевая авиация. Ликвидация попавших в этот котёл украинских войск будет серьёзной потерей для ВСУ. К тому же намечается ещё один котёл, в которой рискует угодить оперативно-тактическая группа «Восток», нависающая над Донецком с запада и северо-запада.

Также поступило сообщение, что СВУ создали кулак против правого фланга российской группировки, захватившей Изюм. Украинские войска собирались нанести по ней удар войсками и опрокинуть её, но в дело вмешалась российская боевая авиация. Которая обрушила на украинских военных лавину огня и просто разметала их на куски.