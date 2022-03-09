Украинские власти в спешке готовят большое число могил для захоронения погибших солдат и офицеров ВСУ, - сообщает телеграмм-канал общественной организации «Русь Триединая».
«Русь Триединая» информирует: «Очевидец заснял большое количество могил, которые были выкопаны для захоронения украинских военнослужащих. Данный видеоматериал не совсем ложится в канву пропаганды Киева, рассказывающей о сплошных успехах украинской армии». На Украине готовят могилы для погибших солдат и офицеров ВСУ.
Очевидец заснял большое количество могил, которые были выкопаны для захоронения украинских военнослужащих. Данный видеоматериал не совсем ложится в канву пропаганды Киева, рассказывающей о сплошных успехах украинской армии.
Украинская армия несёт большие потери в живой силе не только в боях. Украинские националисты, буквально вкраплённые в состав украинских войск, убивают военнослужащих ВСУ, выказывающих нежелание воевать. И число таких убийств нарастает.