Украинская армия лишилась централизованного управления и обеспечения, сейчас воюют разрозненные группировки?

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8 марта 2022, 15:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети обсуждается состояние ВСУ на сегодня. Эксперты приходят к выводу, что централизованного управления украинскими войсками в том состоянии, каким оно должно быть - уже не существует. Верховный главнокомандующий - Зеленский от своей миссии самоустранился. Впрочем, его крайняя некомпетентность в военном деле, может только усугубить и без того тяжёлое положение украинских войск. Свою лепту в развал структуры армии и субординации вносят националистические батальоны и иностранные наёмники, отказывающиеся подчиняться командованию оперативно -тактических групп и Генеральному штабу ВСУ.

Сейчас отмечается отсутствие централизованного тылового обеспечения разрозненных ОТГ и соединений ВСУ. Блокированные в городах украинские войска не могут получить ни подкрепления, ни оружия, ни боеприпасов. Конечно же речь о поддержке с воздуха давно не идёт. Из надёжных источников известно, что формирования, оказывающие сопротивление в Николаеве, действуют в полном отрыве от ГШ и Ставки ВГК ВСУ. Руководит им, на свой страх и риск, комбриг Марченко. В Харькове организатором обороны является командир националистического батальона «Фрайкор», а в Мариуполе командир батальона «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация). В других городах так же инициаторами сопротивления являются националисты, которые зверски расправляются со всеми украинскими военнослужащими, кто помышляет о сдаче.

Также есть информация, что лишены командования оперативно тактические группы «Север» и «Восток» — это 22 бригады, которые сейчас продолжают оказывать сопротивление наступающим войскам республик и ВС РФ на Донбассе.

Общая численность остатков украинских войск вместе с нацбатами оценивается примерно в 150 000 штыков. Значительная часть из них находится в полноценных котлах.

В качестве показательного примера приводится нынешнее состояние 24-той отдельной механизированной бригады ВСУ, которая вроде бы как окопалась в населённом пункте Горское Луганской области. Известно, что они сидят в окопах или в подвалах без связи и тылового обеспечения. Такая же участь постигла многие другие соединения и подразделения украинских войск.

Кстати, до массированных ракетных обстрелов военных объектов в Житомире, было известно, что в этом городе располагались Ставка Главного командования и Генштаб ВСУ. Что там теперь - не известно.