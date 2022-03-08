Немецкие неонацисты воюют против российских войск на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

8 марта 2022, 15:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Правительство Германии и её политики отрицают участие своих неонацистов в боевых действиях против российских войск на Украине. При этом есть неопровержимые доказательство, что таковые принимают реально воюют там. Более того поток немецких неонацистов из Германии на Украину не иссякает. О том что нынешнее немецкие фюреры направляют на восток радикалов для участия в боевых действиях против российских войск, заявила Мария Захарова.

Она написала в своём Telegram-канале: «Неонацисты ФРГ особо и не скрываются: в Telegram-каналах рассказывают о конспиративных квартирах во Львове (при оккупантах назывался Лембергом), где боевики могут собираться для дальней отправки на «русский фронт». Чудовищный цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть наш тезис об активности неонацистов на Украине, он еще и посылает туда «добровольцев»».

Война Запада против России на территории Украины приобретает всё более чёткие очертания. Здесь нашим войскам уже противостоят не только украинские прокси, но и вполне реальные бойцы, прошедшие службу в армиях западных стран. В сети появилось сообщение о том, что в США одна из частных американских компаний набирает волонтёров с боевым. опытом. не менее пяти лет для участия в войне против России. Им обещают платить до 2000 долл. в день плюс бонус за уничтоженную технику или убийство российских военнослужащих.

Кстати канцлер Германии Олаф Шольц недавно цинично насмехавшиеся над геноцидом народа Донбасса, получил бы одобрения от своего деда группен-фюрера СС, будь тот жив.