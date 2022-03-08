В Ираке силы сопротивления активизировали военные действия против американской армии, янкам пора вспомнить про Афганистан

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8 марта 2022, 14:44 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Соцсети

В иракском городе Насирия была атакована военная колонна американской бронетехники и грузовиков. Данное событие произошло 8 марта. В стране заметно ухудшилось отношение местного населения к американским оккупационным войскам. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на агентство Mehr. Причем, ненавидят их практически все, кроме курдов. Американцы добились того, что и арабы сунниты, и арабы шииты оказывают им сопротивление и ведут партизанскую войну. Получается, что янки могут рассчитывать только на поддержку северной части страны, то есть - на Курдскую автономию. Ранее, иракский парламент не раз принимал постановления с требованием к американскому командованию - вывести войска США из страны. Американским генералам всё же стоит держать в памяти афганские события, происшедшие в августе 2021 года.

Сегодня, 8 марта, поступило сообщение о том, что колонна американской бронетехники и грузовиков, перевозившая амуницию, была атакована в городе Насирия, это примерно в 360 км к юго-востоку от Багдада. Ранее американские военные уже подвергались нападениям неопознанных партизан, которые могут в равной степени принадлежать как к суннитским, так и к шиитским вооружённым формированиям.

Даём сводку действий иракских партизан за последние 30 дней. 4 марта американская военная колонна грузовиков, перевозивших оружие боеприпасы и амуницию, продвигавшаяся по провинции Салахаддин под охраной броневиков, была обстреляна неизвестными. О потерях и повреждённой технике американское командование не сообщало.

До этого, 1 марта при продвижении американской колонны по маршруту из Эс-Самавы в Насирию был взорван фугас, заложенный на обочине дороги. В тот же день были взорваны еще несколько фугасов, минировавших магистрали в провинциях Эд-Дивания и Аль-Анбар при прохождении по ним американских колонн военной техники.

Ранее, 22 февраля недалеко от города Эн-Насирия в провинции Ди-Кар на юге страны рядом с дорожным полотном был взорван фугас в момент продвижения мимо места его установки транспортной колонны войск США, перевозившей материальные средства и военные грузы. До этого, 13 февраля колонна американских войск была атакована в провинции Салахаддин. Чуть ранее, 10 февраля другая военная колонна янки подверглась нападению в районе Эс-Самава. В тот же день были атакованы грузовики и бронетехника ВС США, продвигавшиеся по международной дороге из Самавы в Аль-Диванию. 6 февраля произошли две атаки партизан на военные колонны тыловой службы армии США. Одна состоялась в районе Эс-Самава, где партизаны сначала подорвали фугасы, а затем обстреляли американцев из крупнокалиберных пулемётов. Другая, случилась на международной дороге из Самавы в Аль-Диванию.

Всё идёт к тому, что американцам придётся драпать из Ирака также поспешно, как это было в Афганистане в августе прошлого года.