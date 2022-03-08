Минобороны: Экипажи вертолётов ВКС России действуя парами уничтожили зенитную установку и бронетехнику ВСУ

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8 марта 2022, 12:14

Фото: Соцсети

МО РФ опубликовало видео боевого применения ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Пилоты вели свои боевые машины на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. Экипажи армейской авиации ВКС России действуя парами уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами, сообщает ДИМК МО РФ.

Минобороны уточняет: «Видеоматериалы объективного контроля подтверждают точное попадание авиационных средств поражения. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации».

Значение вертолётов в современной войне сложно переоценить. Это настоящая рабочая лошадка, которая способна своими действиями переломить ход событий, развивающихся на поле боя. При этом пилоты рискуют жизнью, поскольку приходится работать на малых высотах, доступных для применения по ним самонаводящихся ПЗРК и ПТРК.