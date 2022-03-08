Конашенков: за прошедшие сути ударной авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на Украине

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8 марта 2022, 12:00

Фото: Соцсети

Войска ЛНР развивая наступление, продвинулись ещё на 9 км вперёд и освободили населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Кольцо вокруг Северодонецка сжимается, Новодружеск — это уже практически его окраина.

Игорь Конашенков также рассказал: «Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом ОСАВИАХИМ в Мариуполе».

Вчера были разрушены два военных аэродрома ВВС ВСУ в Озёрном и Житомире.

Всего в течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины.

Кроме того были. уничтожены два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных пусковых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 мест сосредоточения вооружения и военной техники. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

Представитель МО РФ уточнил: «Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций. Уничтожены: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

В очередной раз, в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени ВС РФ по согласованию с украинской стороной вводит «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.