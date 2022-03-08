Украинский вояк ждёт котёл, равный - сталинградскому

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8 марта 2022, 11:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Минобороны РФ считает, что националистические батальоны больше не подчиняются киевскому режиму. Эксперты говорят об «афганизации» Украины. Переговоры идут своим ходом, каждая из сторон понимает, что они являются не более чем ширмой. Москва больше не останавливает движение своих войск, в надежде на разумные решения представителей Киева.

В ЛНР намечается штурм Северодонецка войсками Луганской республики и ВС РФ. Российские силы форсировали Северский Донец и взломали украинскую оброну в Изюме, идёт зачистка города. За этим, вероятно, последует движение войск «Харьковской» группировки на Павлоград. Навстречу им продвигаются: часть сил «Крымской» группировки и часть войск ДНР, которые наступают в северном направлении. В Гуляйполе идут бои, таким образом, замыкается окружение оперативно-тактической группы ВСУ «Восток». Украинских вояк ждёт котёл, равный Сталинградскому. Командование ДНР сообщает, что Волноваха практически ими взята и предстоит окончательная зачистка этого города от остатков нацистской нечести.

В Мариуполе штурмовые отряды ДНР и ВС РФ разворачиваются в боевые порядки на окраинах. Кроме того, армия ДНР вышла на границу Запорожской области Украины. Также сообщается, что прорван фронт под Докучаевском. На юге ТДВ к передовой подтягиваются резервы и тылы. Бои идут за Николаев и Вознесенск. ВСУ перебросили сюда подкрепление. Но, судя по всему, ВС РФ накапливает здесь силы для прорыва в западном направлении и выхода на границу Приднестровья.

Продолжается сражение за Мать городов русских - Киев, российские войска охватывают его с востока и запада. Здесь концентрируются значительные силы ВСУ и батальонов местных нацистов. В северном, северо-восточном и восточном секторах ТВД (охватывающих: Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области) российские войска подтягивают резервы и тылы.

Минобороны отмечает, что Украину наводняют иностранные то ли добровольцы, то ли наёмники, многие из них имеют боевой опыт, многие - воевали в составе террористических исламистских организаций. К тому же украинское правительство привлекает махровых уголовников на свою сторону, не осознавая, что они могут воевать только, как это делают пассионарии, не признавая никакой власти над собой. Они не пойдут на фронт, а будут бандитствовать там, где захотят, пока их не остановит российский спецназ. В добавок ко всему, в Польше сейчас накапливается большое количество вооружений и боеприпасов, которые направляют сюда более 22 стран НАТО. Этот смертоносный груз доставляется на Украину коммерческим транспортом.