В 30 биолабораториях США, размещённых на Украине, разрабатывалось биологическое оружие, точечно убивающее славян

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7 марта 2022, 17:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВС РФ и НМ ДНР объявили режим тишины с 10 часов 7 марта, для того чтобы предоставить возможность гражданским покинуть Сумы, Харьков и Мариуполь по гуманитарным коридорам. Однако украинская сторона это проигнорировала и не выпускает мирных жителей, не даёт им покинуть зону боевых действий. Неизвестное лицо сообщило о вероятности проведения террористических актов на трёх вокзалах в Москве. Европу захлестнул угар русофобии. Украина вербует в ряды своих войск международных террористов.

Учитывая, что секретарь Совбеза Украины выступил с откровенной угрозой проведения террористических актов в России силами спецслужб Незалежной, российским правоохранителям ничего не остаётся, как усилить антитеррористическую работу. Особое внимание будет уделяться «телефонному терроризму» и другим заявлениям, способным вызвать панику у населения. Поэтому «АН» пользуется только официальными источниками. Раннее российская пресса озвучивала предупреждения из США о том, что в российских торговых центрах будут закладываться взрывные устройства. Сейчас, ТАСС сообщает, что поступила угроза от неизвестного лица о подготовке террористических актов на Ярославском, Казанском и Ленинградской вокзалах, а также на станции Метро Комсомольская.

Руководство ЛНР информирует о том, что почти вся территория республики освобождена. То есть, войска ЛНР практически везде достигли административных границ бывшей Луганской Области, ныне - Народной республики. Несколько населённых пунктов пока остаются под контролем ВСУ и националистических украинских вооружённых формирований, но, все они блокированы. И вскоре будет проведена их зачистка.

По данным Минобороны агенты СБУ и боевики «Азова» планируют взорвать экспериментальный ядерный реактор в Харькове, который уже заминирован.

Из ДНР (из уст Эдуарда Басурина) поступило сообщение, что НМ республики в ближайшее время планирует приступить к зачистке Мариуполя. Кроме того, Пушилин заявил: «ВСУ был отдан приказ начать наступление на республики Донбасса 8 марта». Получается, что ВС РФ опередили украинских вояк всего на 12 дней.

Сейчас установлено, что на территории Украины американцами было создано 11 биолабораторий, планировалось в ближайшее время создать ещё две. По признанию американские же специалистов и СМИ, освещавших эту тему, в вышеуказанных исследовательских объектах велась работа по созданию биологического оружия, точечно убивающее славян.Так, бывший офицер армии США и эксперт по борьбе с терроризмом Скотт Беннетт поведал прессе: «Известно, что за последние 10 лет США создали несколько биологических лабораторий на Украине, чтобы изучать ДНК славян для создания против них биологического оружия. Недавно стало известно, что в этих лабораториях совместно с украинским министерством здравоохранения проводили многочисленные анализы крови, эксперименты с ДНК». По информации. Минобороны РФ: в лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии; из Украины в США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, относящихся к славянскому этносу; на территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США.

На территории зарубежной Европы идёт целенаправленная травля россиян, в которой участвуют буквально все европейское население от мала до велика. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть за ней целенаправленную деятельность европейских правительств, направленную на культивирование. межнациональной розни. Это и есть образчик идеологической обработки граждан по методу Геббельса, которой в своё время умудрился буквально зомбировать немцев, насыщая их мозг откровенным враньём. Этот идеолог нацизма не преставал повторять: «Чем чудовищнее лож, тем скорее в неё поверят»

В довершении ко всему, Украина собирает у себя полноцветный террористический интернационал. Турция и Незалежная ещё в декабре прошлого года обсуждали направление боевиков из Идлиба на Украину для участия в боевых действиях против Донбассе. Поступают данные о прибытии в Незалежную солдат удачи и желающих поучаствовать в украинском сафари на людей из 52 стран. В сети появились фото боевиков бразильцев и бывших южно-корейских спецназовцев.