МО РФ сообщает, что в Мариуполе при атаке украинские националисты гнали перед собой 150 мирных жителей

Аргументы Недели → Армия 13+

7 марта 2022, 15:35

Фото: Соцсети

Войска ЛНР, развивая наступление, продвинулись вперёд ещё на 6 км и освободили, населенные пункты (н/п) Смоляниново, Моляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Пурдовка, Замуловка. Как мы видим, эти н/п, окружают Северодонецк. Силы МН ДНР продвигаясь в обход Волновахи, установили полный контроль над населенным пунктом Новотатаровка. Вчера вечером продолжился штурм Мариуполя. Сегодня с 10 часов установлен режим тишины. Об этом и о других событиях на украинском ТВД рассказал, в ходе брифинга, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Мариуполе вчера и сегодня утром шли бои, на западе города - в районах: Новосёловки, посёлок Моряков, Осоавиахим; на востоке города - в Найдёновке и районе «Азов кольцо». Прошлым вечером примерно в 17 часов по Москве бойцы НМ ДНР столкнулись с отрядом украинских националистов на проспекте Победы. Минобороны. РФ сообщает: «Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве живого щита…Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами убито 4 и ранено 5 мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную ДНР территорию. Всем им оказана необходимая помощь».

Часть «Крымской» группировки ВС РФ, продвигаясь на север в обход украинской ОТГ «Восток», нависающей над Донецком с запада и северо-запада, взяла под контроль населенные пункты Урожайное, Новомайорское, Дорожнянка и другие.

Конашенков заявил: «Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактары ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ».



Из уст представителя МО РФ стало известно: «Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции. Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов».

Сегодня с 10 утра московского времени российской стороной по согласованию с противником объявлен «режим тишины», и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя – в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и в Полтаву.

Конашенков уточнил: «Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов».