На Украину прибыли британские наёмники

Аргументы Недели → Армия 13+

7 марта 2022, 10:55

Фото: Соцсети

Эксперты отмечают, что Украина становится полем боя между Западом и Россией. В который раз по счёту Россия воюет против всей Европы. Которая, мало того, что завалила Украину оружием и боеприпасами, начинает направлять сюда своих бойцов.

На Украину прибывают иностранные «солдаты удачи». В сети появилось видео, на котором корреспондент CNN интервьюирует британского вояку, приехавшего в Незалежную в компании других наёмников. Англичанин (он сам об этом сообщил) заявил, что приехал воевать против русских. Все они бывшие военнослужащие британской армии, хорошо подготовлены и глубоко идеологически заряжены. Распропагандированы до глубин сознания. Ранее сообщалось, о прибытии на Украину 200 хорватов и ожидании прибытия наёмников из числа косовских албанцев, известных зверствами по отношению к сербам. Зеленский уже озвучил, что ожидает прибытия до 20 тыс. наёмников из разных стран.