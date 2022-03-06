Армяне Карабаха провели акцию в поддержку спецоперации России, а также независимости ЛНР и ДНР

Аргументы Недели → Армия 13+

6 марта 2022, 17:25

Фотографии предоставлены Манвелом Аракеляном

В Степанакерте прошла акция по случаю признания независимости ЛНР и ДНР. Организатором стало молодежное крыло карабахской оппозиционной партии «Справедливость». К ним примкнули члены партии и рядовые граждане. В акции участвовали руководитель партии «справедливость» Акоп Акобян и руководитель фракции в национальном собрании Арцаха (НКР) Давид Галстян. Событие произошло 5 марта.

В приветственной речи по случаю акции организаторы подчёркивалось, насколько близко и понятно жителям Карабаха, выстоявшим 3 войны, чувство свободы. Они приветствовали признание Россией республик Донбасса и осудили отношение Запада к происходящим процессам. Арцах полностью поддерживает спецоперацию на Украине.

В частности, прозвучали эти очень важные слова: «Мы, армяне, живущие в Арцахе, понимаем, что сегодня Россия со своей миротворческой миссией является главным гарантом безопасного проживания на нашей Родине. Да, как говорил министр иностранных дел России Лавров, у России есть друзья, и мы в их числе. К сожалению, каждый гражданин Арцаха ощутил на себе последствия нарушения права на самоопределение, политики этнических чисток. Мы разделяем внешнюю политику России, потому что после Майдана 2014 года в Крыму и на Донбассе украинские власти проводили политику этнической чистки русского населения, и Россия была вынуждена принимать специальные меры для обеспечения безопасности своих соотечественников. В результате неоднократных боевых действий на Донбacсe погибли мирные жители и дети. Мир был безмолвным, глухим, слепым в то время, как и в дни 44-дневной войны в Республике Арцах, когда обезглавили наше гражданское население, разрушали наши города, применяли незаконное оружие, такое как кассетное и фосфорное. Мы заявляем, что процесс признания ДНР и ЛНР безальтернативен. Мы верим в победу русского народа».