Армия РФ уничтожила аэропорт в Виннице, в котором украинское руководство планировало принимать военную помощь

Аргументы Недели → Армия 13+

6 марта 2022, 16:46

Фото: Винницкой аэропорт, соцсети

Зеленский с великой грустью в голосе сообщил, что важный во всех отношениях для Украины Винницкий аэропорт уничтожен. Минобороны сообщает, что было применено высокоточное оружие большой дальности действия. Скорее всего били по этому объекту «Калибрами». Однако есть вероятность, что здесь поучаствовала и ударная авиация ВКС РФ. На фронте наблюдаются значительные подвижки.

Киев почти блокирован, войска РФ вошли в некоторые его пригороды. На востоке, части и соединения ВС России, которые пошли в обход областных центров значительно продвинулись вперед. Речь идёт о наступлении в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Армия ДНР раздолбила в щепки колонну украинских РСЗО «Ураган», которая направлялась в Мариуполь на усиление украинского гарнизона этого города. Некоторые из пусковых установок уцелели. Они стали трофеем Народной милиции дончан.

В самом Мариуполе, точнее - в его пригородах идут бои. Пока неизвестно начался ли штурм Николаева. Также нет информации о продвижении российских войск по Одесской области в сторону Приднестровья.

Луганский армейский корпус продолжил наступление в северном и северо-западном направлениях, расширяя полосу прорыва.

Местами его передовым подразделениям осталось около 10 к, чтобы достигнуть границы с Харьковской областью. Противник отступает в спешке бросая вооружение и материальные средства. Среди них – противотанковые управляемые ракеты NLAW и противобункерные гранатометы SMAW-D и боевая техника. Есть информация о том, что украинская армия испытывает острый недостаток в бензине и дизельном топливе. Украинские солдаты срывают с себя эмблемы соединений, в составе которых они воюют, чтобы скрыть свою принадлежность к ним.