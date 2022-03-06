В Ереване прошла акция в поддержку России

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6 марта 2022, 12:52

Фото: Из личного архива Манвела Аракеляна

В столице Армении - Ереване 05 марта 2022 года, в Парке Победы прошла акция в поддержку специальной операции Вооруженных Сил России против нацистов на территории Украины, а также в поддержку народа Донецкой и Луганской Народных Республик в их праве быть независимыми от нацистского Киева. Об этом редакции «Аргументы Недели» сообщил Манвел Аракелян - президент регионального армяно-российского центра поддержки демократии «Арарат».

Участники акции возложили цветы к Вечному Огню и почтили память участников Великой Отечественной Войны. Манвел Аракелян заявил: «В изменяющемся мире Армения и армянский народ стоит рядом с народом России и Российским государством. Запад во главе США под лицемерными «лозунгами демократии» уничтожают народы и государства. Уничтожают устои и традиции государств, разобщают общества, создают неонацистские, террористические и фашистские режимы, которые угрожают безопасности всего человечества».

Во время акции, её участники также высказались против продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам России. Подобные акции проводились во всех регионах Республики Армения.

Аракелян подчеркнул: «Армения и армянский народ в своей справедливой борьбе за территориальную целостность и суверенитет в изменяющемся мире видят Россию и народ России, как своего единственного союзника».

В акции участвовали руководители и члены вышеуказанной организации, представители других общественных организаций, представители интеллигенции и городской общественности.