Войска РФ захватили военную базу ВСУ под Херсоном

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5 марта 2022, 22:26

Фото: Соцсети

Российские войска взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские подразделения отступили в спешке, бросив позиции, и оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. Трофеями победители стали украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал» и склад, забитый боеприпасами. В нём было найдены мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня всего более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Предположительно на данной базе подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.

Минобороны уточняет: «В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности».