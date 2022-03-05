Что делает Италия в благодарность за помощь России в самую острую фазу пандемии

Аргументы Недели → Армия 13+

5 марта 2022, 16:53

Фото: Соцсети

В пятницу отдел финансовой информации Банка Италии (Центробанка) потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и учреждений, сообщает РИА Новости. Но самое страшное то, что в этой стране развёрнута беспрецедентная кампания травли всех русских (включая тех, кто уже давно получил итальянское гражданство) и граждан России, находящихся на итальянской территории. Им не дают прохода нигде, ни в магазинах, ни в аптеках, даже на улице. И это уже принципиальная позиция всего итальянского общества.

Столь мерзкая позиция итальянского общества тем более удивительна, что оно ещё совсем недавно с благодарностью принимала безвозмездную помощь от России в борьбе с жесточайшей фазой пандемии Уханьского штамма Коронавируса, которая беспощадной волной накрыла Италию. Итальянские города в прямом смысле вымирали и не успевали похоронить умерших. Многочисленные трупы не помещались в моргах. И в эту жестокую для итальянцев пору не союзники по НАТО, не США, не страны ЕС оказывали помощь итальянскому народу, а российские военные. Да, тогда слова благодарности просто струились от итальянцев и властей этой страны обильным потоком. Но, похоже память у итальянцев очень короткая. И вопрос, только один вопрос теперь сверлит сознание. А стоило им помогать, рискуя жизнями наших военных медиков и военнослужащих войск РХБЗ? Сложно припомнить, хоть что-то позитивное, сделанное Италией для России. В памяти всплывает, что именно в Италии зародился фашизм. И тут же вспоминается, что она во время Второй мировой воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии. Рим направил около 230 000 своих солдат убивать наших предков, то есть уничтожать наш народ. И ещё раз хочется задать вопрос. А стоит ли вообще помогать столь враждебной России, вероломной и неблагодарной стране?