Войска ДНР вошли в пригороды Мариуполя

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщи, что по гуманитарному коридору удалось выйти только пяти жителям Мариуполя. Судя по всему, украинские военные их не выпускают из города, поскольку не верят в свои силы и нуждаются в «живом щите». Расчёт делается на то, что российские военные не будут стрелять по мирным гражданам.
Басурин также заявил, что войска ДНР зашли в пригороды Мариуполя, но штурм пока не начат. Мирная пауза, предпринятая для выходя мирных жителей продолжается. Судя по всему, ополчению ДНР и российским войска придётся действовать осторожно и. филигранно, чтобы по возможности избежать жертв среди. гражданских.
Откровенно говоря, терпимость наших военных переходит все разумные границы в сети размещено множество видеоматериала, на котором рядом с колоннами ВС РФ местные ездят на машинах и двухколёсном транспорте. На одном из видео мотоциклист пересек линию российской колонны, реакции со стороны наших военных - никакой. Такая беспечность может дорого. обойтись российским войскам. Тем боле, что поступает информация об активизации действий украинских диверсантов и тех, кто прибивают из-за рубежа повоевать на территории Украины. Это уже привело к случаям, когда в российскую бронетехнику проезжающие мимо экстремисты бросили бутылку с зажигательной жидкой смесью, которую украинцы окрестили «бандера-смузи».