Американские военные эксперты дают высокую оценку действиям российский войск в специальной операции на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

5 марта 2022, 14:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стоит отметить, что военные чины в Америке начинают высказывать трезвые мысли только будучи уже в отставке. Ну что ж их понять не сложно, пенсионер может позволить себе говорить правду, а офицеру, состоящему на действительной военной службе лучше всего молчать или повторять ту чушь, что несут с высоких трибун американские политики. Так вот военные пенсионеры, бывшие офицеры ВС США дают высокую оценку действиям российских войск в специальной операции на Украине.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор оценил возможности российский войск в специальной операции: «В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Но вопрос в том, что Зеленский будет делать.

Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина.

Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он это принял – они остались бы у границ. Восточная часть Украины – в руках России, но, опять же, они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска. Я думаю, Зеленский – марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску».

Ранее, Скотт Риттер бывший старший офицер военной разведки США, ныне независимый военный аналитик заявил в эфире RM: «Украинцы попали в ловушку Запада, их убеждали, что они могут успешно воевать с Россией их накачали оружием и учили инструкторы НАТО по натовским стандартам. По сути, Украина полностью подчинилась НАТО. Большая часть полученного из США и других стран оружия была уничтожена на складах. Русские проводят операцию, которая разоружит Украину. Мы здесь, на Западе можем откинуться в креслах, качать головами, грозить пальчиками, это не важно. Факты таковы - армия Украины пропитана ультраправыми нацистскими элементами насквозь. Они преданы украинскому нацисту по имени Бандера, который воевал на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой, они. снесли мемориалы советским воинам-освободителям и вместо них возвели памятники украинцам, воевавшим за «третий рейх». Это такой уровень нацизма, что дольше некуда. США умеют воевать против пастухов, современная армия России им не по зубам. То, как русские работают, просто поразительно. Нельзя недооценить современное комбинированное использование разных родов войск. У НАТО сейчас нет ничего, что бы можно было бы этому противопоставить. Если Запад хочет быть готовым к войне с Россией, ему надо надеть штаны для взрослых дяденек и начать создавать действительно боеспособную армию. А если Запад на это неспособен, значит ему стоит послушать то, что говорит ему Россия. В конце концов ей не нужна Европа, её войска не пойдут до самого Рейна. Москва желает лишь одного, чтобы НАТО откатилась до рубежей 1997 года, чтобы американские, немецкие и британские войска не присутствовали ни в Польше, ни в Прибалтике».

Кроме вышеупомянутых американских военных экспертов есть и другие, что говорили о российских Вооружённых силах и о том, что они демонстрируют на поле боя сейчас - в превосходной степени. В настоящее время аналитики в Пентагоне и Генштабах других стран НАТО внимательно следят за действиями российских войск, раскладывают всё по полочкам. Им есть чему поучиться.

Похоже, что пресловутые стандарты НАТО направлены на обучение войск действовать против полупартизанских формирований. И действительно за последние 60 лет США и их союзники воевали только против заведомо более слабого противника. При этом они умудрились с треском проиграть в двух войнах, а в остальных только в редких случаях добиться победы. Эти редкие случаи касаются бандитских наскоков Пентагона на карликовые государства Латинской Америки.

Украинскую армию слабой назвать нельзя. Хотя бы уже потому, что сами украинцы, особенно выходцы из восточной части страны - великолепные бойцы с отменными природными задатками, которые способствуют формированию военного человека. В Вооруженных силах Советского Союза выходцы из восточной Украины считались лучшими бойцами, в Военных учебных заведениях ВС СССР среди курсантов и слушателей Военных академий был высок процент выходцев из восточной и южной Украины. Могу сказать без тени сомнения, что против российских военных сейчас воюет сильный противник. И это говорит о том, что боеспособность современных сил ВС РФ и военное искусство российских командиров и органов управления войсками находятся на высочайшем уровне.