Конашенков: в Харькове украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов

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4 марта 2022, 18:00

Фото: Соцсети

Народная милиция Луганской Народной Республики, развивая наступления, овладела населенными пунктами Шандриголово, Алексанровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Ополчение Донецкой Народной Республики освободило населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое. Об этих и других событиях на украинском ТВД рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения российских Вооруженных Сил продолжают наступление широким фронтом. Совместно с подразделениями Донецкой Республики, они освободили населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.

Конашенков подчеркнул: «Отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий, - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы».

По данным Минобороны, в Харькове украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов: «На улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам».