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4 марта 2022, 17:29

Фото: Соцсети

Институт здоровья США, французский институт здоровья и немецкий центр исследований инфекций - вложили в Украину миллиарды долларов налогоплательщиков для разработки биологического оружия с предоставлением исследовательских грантов, сообщает «Русь Триединая», ссылаясь на свой источник и слова президента РФ Владимира Путина.

Зеленский знал о лабораториях и получал откаты в обмен на то, чтобы позволить им работать тайно и без официального надзора. Пол данным «РТ»: «Путин сказал, что делал Зеленскому много предупреждений о демонтаже лабораторий еще в феврале 2020 года и предупредил, что сделает это сам, если Зеленский не подчинится. Он признал сопутствующий ущерб, что только Зеленский виноват в том, что он подвергает опасности народ Украины».

«РТ» отмечает: «Израиль запустил биолабораторию на острове Змеиный, которая была вовлечена в исследование боевого типа воздушного бешенства, которое, если бы оно было распылено, могло бы опустошить Землю с почти 100% смертностью».

Далее «РТ» подчёркивает, ссылаясь на свой источник: «Путин заверил, что принял меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все патогены будут поражены и достаточно эффективны, чтобы сделать их инертными. Он не сказал, были ли использованы термобарические боеприпасы, но это кажется вероятной возможностью».